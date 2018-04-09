В Москве в понедельник ожидается до +17°С

В Москве в понедельник, 9 апреля, ожидается до +17°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.

Днем облачно с пояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее в МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в московском регионе до 20 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в Московской области.