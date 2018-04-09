Четыре человека пострадали при землетрясении в Японии

Около четырех человек пострадали в результате землетрясения в японской провинции Симанэ. Об этом пишет The Mainichi.

Как отмечается, в городе Ода ранения получили четыре человека. При этом результате землетрясения без водоснабжения остались около 100 домов, еще 50 — без электричества.

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По данным издания, магнитуда землетрясения составила 6,1 балла. В свою очередь очаг подземных толчков залегал на глубине 12 километров.

Ранее сообщалось, что в японской провинции Симанэ на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.