СМИ: мэра французского города поместили под стражу за угрозу бродягам катаной

Мэр французского города Виссу Эсон Ришар Тренкье был помещен под стражу за то, что угрожал кочевникам катаной. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру города.

«Он угрожал кочевникам катаной», — заявили в ведомстве.

По данным издания, мэр в бронежилете с пистолетом и катаной в руках пытался выгнать кочевников с парковки частного детского сада. При этом его сопровождали несколько полицейских.

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Как отмечается, бродяги вызвали полицию. Один из них также был помещен под стражу после того, как в его автомобиле было найдено оружие.

Источники издания также добавили, что тест на содержание алкоголя в крови Треньке оказался положительным.