Найденный у наехавшего на толпу в Мюнстере автомат Калашникова оказался муляжом

Автомат Калашникова, который ранее был обнаружен в квартире водителя, совершившего наезд на людей в немецком Мюнстере, не пригоден к использованию, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

По заявлению правоохранительных органов, в квартире мужчины обнаружены «не пригодный к использованию автомат типа АК47» и петарды. Также отмечается, что петарды и пистолет были найдены в фургоне, на котором был совершен наезд.

Реклама

«До сих пор нет сведений о возможном мотиве преступления. Следственные мероприятия ведутся по всем направлениям», — подчеркивается в совместном заявлении прокуратуры и полиции Мюнстера.

Ранее СМИ сообщали, что в квартире у наехавшего на толпу в Мюнстере нашли автомат Калашникова.

Фургон въехал в толпу посетителей кафе в субботу, 7 апреля. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали. Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.