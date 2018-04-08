Экипажу судна «Норд» не позволили покинуть Украину

Украинские пограничники не позволили экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд» покинуть Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владимира Войтюка.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — сказал Войтюк.

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По его словам, морякам разрешили покинуть пункт пропуска.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе.