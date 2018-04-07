Танкер врезался в особняк в Стамбуле
Танкер Vitaspirit, шедший под флагом Мальты, врезался в расположенный на берегу пролива Босфор старый особняк в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.
Авария произошла около моста султана Мехмеда Фатиха на севере турецкого города.
По предварительным данным, причиной инцидента стало заклинившее рулевое оборудование танкера. На место прибыли суда береговой охраны, оттащившие танкер от здания.
В результате инцидента пострадавших нет, однако особняку 18-го века, имевшему историческое значение, нанесен масштабный урон. На кадрах видео видно, что у него обрушилась часть стены и крыши.
Ранее сообщалось, что на борту сухогруза в турецком Синопе произошел взрыв.
İstanbul Boğaz'ında dümeni kitlenen Vitaspirit adlı gemi, 18. yüzyıldan kalma Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak yalıya büyük zarar verdi.benim olsaydı gemiyi batırırdım.����♂️�� pic.twitter.com/mfDJq1CeJ0— @cihan tascı (@cihantasc) 7 апреля 2018 г.