СМИ: Скрипаль пришел в сознание и заговорил
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации.
Как сообщает Sputnik, в эфире телеканала заявили, что Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить».
Там также отметили, что в скором времени полиция надеется побеседовать с экс-полковником.
Накануне стало известно, что Скрипаль вышел из критического состояния. До этого на поправку пошла его дочь Юлия.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.