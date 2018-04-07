СМИ: Скрипаль пришел в сознание и заговорил

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации.

Как сообщает Sputnik, в эфире телеканала заявили, что Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить».

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Там также отметили, что в скором времени полиция надеется побеседовать с экс-полковником.

Накануне стало известно, что Скрипаль вышел из критического состояния. До этого на поправку пошла его дочь Юлия.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.