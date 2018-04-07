МЧС отчиталось о проверке 50% торговых центров

Специалисты МЧС России рассказали об итогах проверки торговых центров после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Официальный текст отчета опубликован на сайте ведомства.

«Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое», — отметили в МЧС.

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Сообщается, что всего специалисты МЧС вместе с сотрудниками прокуратуры проверили более чем 8,5 тысяч объектов с массовым пребыванием людей и торговли, что составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов.

«Также по результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тыс. объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тыс. объектах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве отметили, что все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля.

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