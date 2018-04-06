В Москве эвакуировали Госдуму

В здании Госдумы в Москве по адресу ул. Охотный ряд, д. 1 прошла эвакуация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По громкой связи передается периодически повторяющееся сообщение с призывом ко всем срочно покинуть помещение «в связи с возникшей необходимостью».

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Из сообщения следует, что лифты отключены, спускаться необходимо по эвакуационным лестницам.

Уточняется, что эвакуация была учебной.

4 апреля в ТЦ Metro в Москве были эвакуированы посетители и персонал из-за срабатывания пожарной сигнализации.

До этого после срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали торговый центр «Афимолл-Сити».