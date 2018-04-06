Капитан судна «Норд» прибыл в суд для избрания меры пресечения

Представитель прокуратуры Крыма (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик сообщила о прибытии капитана задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения, передает РИА «Новости».

«Да, он на заседании суда», — сказала она.

Реклама

Горбенко вменяют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ране Херсонский суд освободил Горбенко до начала основного разбирательства по делу.

В свою очередь Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России также пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.