В России предложили создать полицию нравов на время ЧМ-2018
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать полицию нравов на время проведения чемпионата мира по футболу в России, передает RT.
Соответствующее обращение о создании экспериментального отряда при МВД будет направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
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Автор инициативы считает, что созданные группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлеченными в занятия проституцией.
По его мнению, такие криминальные проявления могут негативно сказаться на имидже страны.
Милонов также выразил готовность лично возглавить экспериментальную организацию.