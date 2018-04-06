В России предложили создать полицию нравов на время ЧМ-2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать полицию нравов на время проведения чемпионата мира по футболу в России, передает RT.

Соответствующее обращение о создании экспериментального отряда при МВД будет направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

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Автор инициативы считает, что созданные группы должны быть направлены на борьбу с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлеченными в занятия проституцией.

По его мнению, такие криминальные проявления могут негативно сказаться на имидже страны.

Милонов также выразил готовность лично возглавить экспериментальную организацию.