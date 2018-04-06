Пенсионерка заявила в полицию о продаже в ЦДХ самовара за миллион рублей

Полиция приступила к проверке заявления, поступившего от пенсионерки о продаже в Центральном доме художника поддельного антикварного самовара за 1 млн 140 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Гражданка сообщила, что 25 марта на ул. Крымский Вал, д. 10 купила антикварный серебряный самовар за 1 млн 140 тыс. руб. Во время чистки изделия заявительница заподозрила подделку, поскольку детали самовара были выполнены не из серебра. Женщина считает, что ее обманули мошенники», — рассказали в полиции.

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Отмечается, что обращение от женщины 1953 года рождения поступило 5 апреля. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце декабря сообщалось, что лжеполицейский убедил московскую пенсионерку сбросить с балкона конверт с валютой.