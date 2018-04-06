СМИ рассказали о состоянии домашних животных Скрипаля

Две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а один из двух котов был найден в тяжелом состоянии и усыплен. Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник.

По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в их дом, а когда смогли войти — морские свинки уже погибли, поскольку их никто не поил.

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В свою очередь черный персидский кот Скрипалей был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию Портон-Даун для проверки. Однако, из-за тяжелого состояния кота решили усыпить.

Как отмечается, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены веществом «Новичок».

Ранее посольство России в Лондоне официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля.