На Украине завершили досудебное расследование по делу сына Авакова

На Украине завершилось досудебное расследование в отношении сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, которых подозревают в хищении, передает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве сообщили, что правоохранительные органы открыли материалы по данному деля для адвокатов обоих подозреваемых.

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Ожидается, что дело будет передано в суд после того. как представители защиты ознакомятся с ним.

Ранее сообщалось, что Аваков потребует извинений за дело против сына.

Аваков подозревается в причастности к растрате около $520 тысяч при закупке МВД рюкзаков в 2015 году.