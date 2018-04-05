Ростуризм призвал россиян не трогать птиц и кошек в Швеции

Ростуризм призвал россиян при планировании поездок в Швецию учитывать информацию о вспышке сальмонеллеза, сообщает пресс-служба ведомства

«По информации Роспотребнадзора, Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила в марте текущего года, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллезом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января 2018 г. ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тыс. кошек, больных сальмонеллезом, что никогда в этой стране не наблюдалось. В результате установленного контакта с больными животными 10 детей дошкольного возраста были инфицированы сальмонеллезом в шести графствах страны», — говорится в сообщении.

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Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Швецию, при нахождении в стране соблюдать меры личной гигиены, избегать контактов с птицами и кошками.

Ранее россиян предупредили о вспышке норовирусной инфекции в Австралии.