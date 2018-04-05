«Почта России» перехватила вторую за неделю радиоактивную посылку

«Почта России» сообщил о втором за неделю случае перехвата радиоактивной посылки своими сотрудниками, передает РИА «Новости».

«Специалисты «Почты России» в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта «Шереметьево» в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма-излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон», — сообщили в компании.

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Источником излучения стала посылка из Китая, в которой находились камни, похожие на минералы. Данные об отправителе и получателе посылки были направлены в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что «Почта России» 2 апреля перехватила посылку из «Узбекистана», в которой находился барометр. Сотрудниками почты был зафиксирован более чем в 10 раз превышающий допустимый радиационный фон, исходивший от посылки.