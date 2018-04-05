Юлия Скрипаль дала свою оценку инциденту в Солсбери

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в своем заявлении, опубликованном полицией Великобритании назвала отравление себя и своего отца в Солсбери «дезориентирующим эпизодом».

«Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и я надеюсь, что вы окажете уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорится в тексте заявления.

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О состоянии своего отца Скрипаль не упомянула.

Ранее Юлия Скрипаль впервые рассказала о своем состоянии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.