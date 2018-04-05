Юлия Скрипаль дала свою оценку инциденту в Солсбери
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в своем заявлении, опубликованном полицией Великобритании назвала отравление себя и своего отца в Солсбери «дезориентирующим эпизодом».
«Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и я надеюсь, что вы окажете уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорится в тексте заявления.
Реклама
О состоянии своего отца Скрипаль не упомянула.
Ранее Юлия Скрипаль впервые рассказала о своем состоянии.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.