Украинский суд перенес заседание по российскому судну «Норд»
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик заявила, что херсонский городской суд перенес заседание, на котором будет выбрана мера пресечения капитану задержанного на Украине российского судна «Норд», передает РИА «Новости».
«Заседание перенесено на завтра», — сказала Тихончик.
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Она отметила, что перенос заседания произошел по техническим причинам.
«Загруженность судей, множество заседаний», — отметила Тихончик.
Ранее сообщалось, что капитана арестованного на Украине судна вернули в изолятор. Также ранее Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России тоже пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.