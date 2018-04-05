СМИ: впервые в Финляндии мужчина родил ребенка

В Финляндии впервые ребенка родил мужчина, сообщает Yle со ссылкой на СМИ.

Ставший матерью мужчина при рождении был женщиной. Пройдя через процедуру смены пола, он получил документы как мужчина. Однако он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.

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По словам отца, беременность протекала без проблем. Ребенок родился весом почти 4 килограмма, ростом 53 сантиметра.

Родители рассказали СМИ, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации, поскольку в медицинских системах было сложно зафиксировать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека стоит социальный идентификационный номер мужчины.

Ранее сообщалось, что в США семья из четырех человек стала трансгендерами.