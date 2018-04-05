Крупный пожар в магазине игрушек в Тюмени потушен

Пожар в магазине игрушек в Тюмени потушен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Ночью 5 апреля в магазине игрушек Rich Family на улице Кремлевской вспыхнул пожар. Впоследствии его площадь возросла до 3 тысяч квадратных метров.

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«Открытое горение было ликвидировано в 03.55 по местному времени. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов», — сказал представитель ведомства.

По его словам, пожарные дознаватели смогут начать работу по установлению причин возгорания позже.

В результате инцидента никто не пострадал. Всего в ликвидации пожара участвовали 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС.