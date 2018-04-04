Акция в Риге против перевода русских школ на латышский язык собрала более тысячи участников

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Акция протеста против перехода к обучению на латышском языке в Риге собрала более тысячи человек, сообщает Delfi.

Отмечается, что в шествие от здания министерства образования и науки к Рижскому замку отправились несколько сотен человек, однако их количество постепенно увеличилось.

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Люди несли плакаты с критикой в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, российский флаг и флаг в цветах георгиевской ленты. Пикетчики в устной форме резко критиковали власти.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык.

Мэр Риги и лидер партии латышской партии «Согласие» Нил Ушаков заявил, что оспорит закон в Конституционном суде.