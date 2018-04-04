В Москве пообещали проверить все ТЦ за 10 дней

Проверки торговых центров в Москве должны завершиться через 10 дней, передает РИА «Новости» заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

«Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль…», — сказал он.

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Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.