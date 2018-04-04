Спевшего «Мурку» священника попросили покинуть Московскую епархию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, исполнившего песню «Мурка» в одном из московских храмов, покинуть пределы Московской епархии. Об этом в своем фейсбуке рассказал пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

«Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — сообщил он.

Реклама

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов вступился за священнослужителя, спевшего за столом в трапезной одного из московских храмов песню «Мурка».

Видео с поющим архимандритом Венедиктом (Цирковым) ранее опубликовал в Twitter журналист Александр Невзоров. Пользователи соцсетей обрушились на батюшку с критикой.