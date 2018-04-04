Генпрокуратура Украины не получала обращений от посольства России по поводу «Норда»

В прокуратуре Украины заявили, что не получали обращения с просьбой о доступе российских консулов к капитану задержанного российского судна «Норд», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

Отмечается, что прокуратура Крыма входит в состав генпрокуратуры Украины.

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По словам Тихончик, никакой консул по поводу доступа консула к капитану в прокуратуру не обращался.

Ранее посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд».