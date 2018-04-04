Владелец ГК «Персей» рассказал подробности о пожаре в детском ТЦ в Москве

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Возгорание в ТЦ «Персей для детей» в Москве произошло на складе готовой продукции, сообщил владелец ГК «Персей», управляющей сетью торговых центров «Персей для детей», Борис Тритенко, сообщает RNS.

«Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат. Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы только арендуем там», — сказал Тритенко.

Ранее сообщалось, что при пожаре в ТЦ на востоке Москвы погиб один человек.