ABC: в штаб-квартире YouTube произошел бытовой конфликт

Стрельба в головном офисе YouTube произошла из-за бытового конфликта и не связана с терроризмом, сообщается в твиттере телеканала ABC.

«Два источника в федеральных правоохранительных органах сказали ABC, что в данный момент инцидент в штаб-квартире YouTube выглядит как результат бытового конфликта. Они сказали, что инцидент не похож на террористический акт», — сообщается в твиттере.

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По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско. В данный момент один из них находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что полиция назвала оружие стрелявшей в офисе YouTube.