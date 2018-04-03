Исследователи не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества

Специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ был произведен в России, сообщает Sky News.

Директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед заявил, что им не удалось установить, где было создано отравляющее вещество.

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При этом, по его словам, экспертам удалось идентифицировать вещество как «Новичок».

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед.

Ранее МИД России опубликовал вопросы к Лондону по делу Скрипаля.

4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.