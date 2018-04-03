На Украине задержали крымского депутата

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании депутата городского совета Евпатории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, депутат был задержан в пункте пропуска «Чаплинка», когда выезжал из Крыма на Украину, где проживают его родственники.

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«В марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности, так называемой «самообороне Крыма», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сообщалось, что у экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» отобрали российские паспорта

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.