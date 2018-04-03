«Афимолл-Сити» эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации
В Москве после срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали торговый центр «Афимолл-Сити». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В результате срабатывания пожарной сигнализации из ТЦ «Афимолл-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2 — выведены 4,5 тысячи человек», — рассказал источник.
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Отмечается, что в настоящее время проверяют все этажи здания.
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