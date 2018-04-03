СМИ: за несколько дней до отравления Юлия Скрипаль получила доступ к тайному счету в банке

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия за несколько дней до отравления в Солсбери получила доступ к секретному счету в банке, на котором находились £150 тыс. Об этом пишет The Daily Mirror.

Отмечается, что эти деньги принадлежали ее брату Александру, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах. Эта сумма досталась ему после того, как они с женой развелись и продали дом в Великобритании.

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Эту информацию СМИ узнали от племянницы Сергея Виктории, которая должна стать первой, кого допустят к Юлии в больницу. Именно она рассказала о секретном счете, доступ к которому Юлия получила благодаря доверенности от отца.

Ранее СМИ предложили версию отравления Скрипалей гречневой кашей.