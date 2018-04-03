В Приморье объявили конкурс на имя для леопарда

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае предложил пользователям сети придумать имя молодой самке леопарда, сообщается на сайте парка.

В данный момент «удивительно грациозную кошку, очаровывающую своим стройным силуэтом» зовут Leo 61F. Она живет на юге «Земли леопарда», ей около 4-5 лет и она «еще не испытала радость материнства», отмечают на сайте.

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«Все, что нужно для участия в акции, – быть подписанным на группу «Земли леопарда» в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo 61F. На втором этапе акции будут отобраны пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах соцсетей будет запущено голосование за лучшее имя», — сообщили на сайте.

В 2017 году сообщалось, что автомобилисты «испортили новогоднее настроение» дальневосточного леопарда.