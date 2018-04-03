Депутат конгресса США решила не переизбираться из-за молчания о домогательствах

Член палаты представителей США Элизабет Эсти заявила, что не будет переизбираться в конгресс из-за замалчивания сексуальных домогательств со стороны сотрудника аппарата. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Я решила, что лучшим решением для моих избирателей и семьи будет завершение работы в конгрессе к концу этого года и не участие в новых выборах», — написала Эсти.

Реклама

Политик заявила, что поступила неверно, когда не стала увольнять главу аппарата Тони Бейкера, который, предположительно, приставал к подчиненной. Также она отметила, что в последние месяцы работы она приложит максимальные усилия, чтобы изменить ситуацию в конгрессе.

«Я горжусь той работой, которую я сделала в конгрессе», — подчеркнула Эсти.

Ранее сообщалось, что глава лесной службы США ушел в отставку после обвинений в харассменте.