Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера попросила американского президента Дональда Трампа обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее родственницы. Об этом она написала в фейсбуке.

«Прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией о преследовании моей сестры Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — заявила Савченко.

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Ранее сообщалось, что состояние Надежды Савченко резко ухудшилось.

23 марта в ответ на решение суда об аресте Савченко объявила голодовку. 29 марта суд рассмотрел апелляцию и принял решение оставить депутата под арестом.