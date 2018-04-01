Под Иркутском канатоходец сорвался во время трюка под куполом цирка

В Братске во время гастролей Цирка династии Довгалюк канатаходец упал, выполняя номер под куполом цирка, сообщает РИА «Новости».

Во время номера под куполом мужчина сорвался с высоты из-за потерявшего натяжение троса.

После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист не получил серьезных травм: он смог встать и поклониться зрителям. При этом мужчина держался за левую руку.

19 марта скончался воздушный гимнаст «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте.