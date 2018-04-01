МЧС: сигнализация в ТЦ в Кемерово была переведена в режим ручного управления

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что на момент пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сигнализация работала в режиме ручного управления, передает РИА «Новости».

«По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж», — сказал он.

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Еникеев пояснил, что если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то «мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы».

«Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что власти перечислили выплаты семьям 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.