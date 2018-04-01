Потерявший семью при пожаре в Кемерово простил Цивилева за фразу о пиаре

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, заявил, что простил врио губернатора Сергея Цивилева за фразу о пиаре на трагедии, передает РИА «Новости».

«Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую», — заявил Востриков.

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27 марта Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в «пиаре на горе».

В ответ мужчина заявил, что у него погибла семья — сестра Алена, жена Елена и трое детей — семи, пяти и двух лет.