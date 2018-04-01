Премьер-министр Украины озаботился пожарной безопасностью после Кемерово

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил «жесткой реакцией» украинским общественным заведениям, которые не пускают контролеров государственной службы по ЧС, цитирует политика правительственный портал страны.

«Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», — заявил Гройсман.

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Премьер поручил провести проверку пожарной безопасности общественных заведений на Украине 28 марта, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека.

Политик подчеркнул, что украинские власти интересуют не штрафы, а безопасность граждан.

Ранее Гройсман заявлял, что Украина отвязалась от российской зависимости.