Аббас поручил созвать заседание СБ ОНН в связи с ситуацией в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас поручил сотрудникам палестинской миссии в ООН созвать экстренное заседание Совета Безопасности в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте посольства Палестины в США.

«Аббас предпримет все необходимые меры для защиты палестинского народа, он поручил палестинской миссии в ООН созвать экстренное заседание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД России осудил военные столкновения в секторе Газа.