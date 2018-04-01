В США легкомоторный самолет врезался в здание
В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание вблизи города Санта Пола, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, два человека, которые находились на борту самолета погибли в результате столкновения.
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Как отмечается, после удара о здание самолет загорелся.
В настоящее время по данному факту ведется расследование.
Ранее СМИ сообщили, что легкомоторный самолет врезался в торговый центр под Мельбурном.