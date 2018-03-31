Состояние Надежды Савченко резко ухудшилось

Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера сообщила об ухудшении ее состояния в сизо, передает «112 Украина»

«Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа», — сказала Вера Савченко.

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По ее словам, за Надеждой Савченко следит врач, потому что у нее начались спазмы желудка.

23 марта в ответ на решение суда об аресте Савченко объявила голодовку. 29 марта суд рассмотрел апелляцию и принял решение оставить депутата под арестом.