На московской станции метро «Красные ворота» погиб мужчина

На станции метро «Красные ворота» Сокольнической ветки Московского метрополитена погиб мужчина после падения на рельсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«На станции метро «Красные ворота» после падения на рельсы погиб мужчина, тело извлекают», — сказал источник.

Реклама

По сообщению официального телеграм-канала Московского метрополитена, в данный момент движение поездов на красной ветке полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что поезда красной ветки московского метро встали из-за ЧП с пассажиром.