На московской станции метро «Красные ворота» погиб мужчина
На станции метро «Красные ворота» Сокольнической ветки Московского метрополитена погиб мужчина после падения на рельсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«На станции метро «Красные ворота» после падения на рельсы погиб мужчина, тело извлекают», — сказал источник.
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По сообщению официального телеграм-канала Московского метрополитена, в данный момент движение поездов на красной ветке полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что поезда красной ветки московского метро встали из-за ЧП с пассажиром.