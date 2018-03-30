Мавроди похоронят на деньги участников пирамиды

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Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронят на деньги участников второй пирамиды, заявил адвокат Александр Молохов, передает РИА «Новости».

Вторая пирамиды была создана Мавроди в 2011 году.

По словам адвоката, у него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище.

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«Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды «МММ-2011», — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что, скорее всего, похороны состоятся 31 марта. При этом он не стал сообщать, где именно.

Мавроди умер в возрасте 62 лет.

Акционерное общество «МММ» считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.