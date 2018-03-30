Задержана гендиректор компании-собственника «Зимней вишни»

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Следственный комитет России задержал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, данной компании принадлежит здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания.

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Как отмечается, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.