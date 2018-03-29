Украина отказалась выдать сообщившего о сотнях погибших в Кемерово пранкера

Украина не станет выдавать России пранкера Евгения Вольнова, сообщившего о якобы 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом изданию «Обозреватель» сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Украина своих граждан не выдает. Это общая практика. Если вы читали конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал пранкера за слухи о «сотнях погибших» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.