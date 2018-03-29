В Кемерово нашли живыми троих пропавших без вести

__is_photorep_included11698555: 1

В ходе следствия по факту пожара в Кемерово было установлено, что три человека, о пропаже которых сообщили родственники, оказались живыми. Об этом сообщается на сайте СК России.

«В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара», — говорится в заявлении.

Реклама

Ранее Бастрыкин заявил, что экспертизы по делу о пожаре в Кемерово займут 5 месяцев.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.