Потерявший семью при пожаре в Кемерово рассказал, кто закрыл двери в кинозал

Потерявший семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Востриков опубликовал видео, где рассказал, что посмотрел записи с видеокамер в ТЦ.

По его словам, на одной из записей видно, как какой-то мужчина закрывает дверь и затыкает щели.

«Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели не прибыли», — заявил Востриков.

Ранее глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сообщали о запахе горящей проводки за сутки до пожара.