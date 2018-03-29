Генпрокурор Венесуэлы подтвердил гибель 68 человек при пожаре в тюрьме

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил, что при пожаре в тюрьме штата Карабобо погибли 68 человек. Об этом он написал в твиттере.

«Прокуратура Венесуэлы информирует общественность, что из-за ужасных событий в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора, чтобы выяснить причины этого трагического инцидента», — написал Сааб.

Ранее СМИ сообщали о 78 погибших во время тюремного бунта в Венесуэле.