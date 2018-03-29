В Краснодаре из больницы эвакуировали более ста человек из-за задымления

В Краснодаре из соматического отделения детской краевой больницы эвакуировали 131 человека из-за задымления на чердаке. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«В 22.21 диспетчеру ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о задымлении в чердачном помещении здания соматического отделения Детской Краевой клинической больницы... Проведена эвакуация пациентов и медперсонала (131 человек, их них 19 медперсонал)», — сообщили на сайте.

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По данным ведомства, всех эвакуированных временно разместили в хирургическом отделении больницы. В данный момент пациенты и персонал вернулись в здание.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре эвакуировали детскую больницу из-за пожара.