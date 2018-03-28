В США подросток пытался открыть стрельбу в школе

В США в Пенсильвании полиция задержали ученика одной из школ за угрозу открыть стрельбу в здании, передает ABC News.

Отмечается, что задержанным является ученик из Тайваня, приехавший учиться в США по обмену.

Ранее сообщалось, что губернатор Флориды предложил ограничить продажу оружия людям с психическими расстройствами в качестве реакции на стрельбу в школе штата.

Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ об ограничении скорострельности винтовок.