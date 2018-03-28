Суд арестовал ответственного за пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово

Заводский районный суд Кемерово арестовал Александра Никитина, отвечавшего за монтаж и состояние пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

Никитин арестован до 25 мая 2018 года.

Ранее суд арестовал других фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В частности, были арестованы руководитель компании-разработчика системы безопасности Игоря Полозиненко, технический директор компании-собственника Георгий Соболев, охранник Николая Антюшина и управляющая Надежда Судденок. Также ранее сообщалось, что суд заочно арестовал украинского пранкера за распространение слухов о «сотнях» погибших при пожаре в Кемерово.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.